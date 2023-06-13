Як учасникам бойових дій отримати субсидію: куди звертатись

Пенсійний фонд України повідомив про можливість звернення учасників бойових дій щодо призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Існують три зручних способи звернення, при яких необхідно мати заяву та необхідні документи.

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Згідно з інформацією, отриманою від Пенсійного фонду України, особа, яка бажає отримати пільгу, може особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу відповідної територіальної громади або центрів надання адміністративних послуг.

Також існує можливість звернутися поштою. Для цього потрібно надіслати документи на адресу відповідного органу Пенсійного фонду.

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Крім того, існує можливість подати заявку на отримання субсидії онлайн, не виходячи з дому. Для цього можна скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України, використовуючи мобільний додаток "Пенсійний фонд" або портал "Дія".

Щодо отримання інформації про нарахування субсидії, особа може зайти на портал Міністерства соціальної політики та ввести свої особисті дані, такі як область, місто, вулиця, номер будинку та квартири. Введення ПІБ, номера паспорта або ІПН не є обов'язковим. Після підтвердження, що ви не робот, можна натиснути кнопку "Шукати" і отримати повну інформацію щодо нарахування субсидії, її суми та періоду призначення.

Житлова субсидія надається на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до статті 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги". Перелік таких послуг включає житлову послугу, комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та поводження з побутовими відходами.

Житлові субсидії надаються один раз на рік у випадку, якщо домогосподарство не отримує централізоване теплопостачання або не користується природним газом або електричною енергією для індивідуального опалення.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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