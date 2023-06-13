Как участникам боевых действий получить субсидию: куда обращаться

Пенсионный фонд Украины сообщил о возможности обращения участников боевых действий по назначению льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Есть три удобных способа обращения, при которых необходимо иметь заявление и необходимые документы.

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Согласно информации, полученной от Пенсионного фонда Украины, лицо, желающее получить льготу, может лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа соответствующего территориального общества или центров предоставления административных услуг.

Также есть возможность обратиться по почте. Для этого необходимо отправить документы в адрес соответствующего органа Пенсионного фонда.

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Кроме того, существует возможность подать заявку на получение субсидии онлайн, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины, используя мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Действие".

Относительно получения информации о начислении субсидии, лицо может зайти на портал Министерства социальной политики и ввести свои личные данные, такие как область, город, улица, номер дома и квартиры. Введение ФИО, номера паспорта или ИНН не является обязательным. После подтверждения, что вы не робот, можно нажать кнопку "Искать" и получить полную информацию о начислении субсидии, ее сумме и периоде назначения.

Жилищная субсидия предоставляется на оплату жилищно-коммунальных услуг согласно статье 5 Закона "О жилищно-коммунальных услугах". Перечень таких услуг включает жилищную услугу, коммунальные услуги по снабжению и распределению природного газа, электрической энергии, тепловой энергии, горячей воде, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу и обращению с бытовыми отходами.

Жилищные субсидии предоставляются один раз в год, если домохозяйство не получает централизованное теплоснабжение или не пользуется природным газом или электрической энергией для индивидуального отопления.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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