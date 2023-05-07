В Минсоцполитики напомнили 9 причин, по которым украинцы не смогут получить субсидию

Подробные условия, при которых граждане Украины могут отказать в предоставлении субсидии, напомнили в Министерстве социальной политики. Всего существует девять возможных причин для отклонения заявки на субсидию, и каждая из них была подробно описана.

Читайте также: В Украине планируют поднять тарифы на свет: когда ждать перемен

Кто не имеет права на получение субсидии в Украине:

Если общая площадь жилого помещения превышает 130 метров квадратных (для квартир в многоквартирных домах) или 230 квадратных метров (для индивидуальных домов). Указанное условие не распространяется на детские дома семейного типа, многодетные семьи и семьи, имеющие особый статус; Если член семьи проводил финансовые операции на сумму более 50 тысяч гривен за последние 12 месяцев. Сделаем замечание, что исключение составляет случай, когда была приобретена новая квартира или дом в течение полугода после продажи единственного жилого помещения лица, и доход от продажи не учитывался в общий доход домохозяйства (для этого нужно предоставить документы, подтверждающие эту операцию); Если у человека есть депозитный счет (счета) с балансом более 100 тысяч гривен на первое число месяца, в котором назначается субсидия. Также это правило применяется, если у лица есть облигации внутреннего государственного займа общей суммой более 100 тысяч гривен; В собственности лица есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и которое подлежит регистрации в установленном законодательством порядке (кроме прицепа и мопеда), и/или более одного транспортного средства, подлежащего государственной регистрации и выпущенного менее 15 лет том (кроме прицепа и мопеда); если член семьи или лицо из домохозяйства имеет более одного жилого помещения в своем владении на первое число месяца, когда назначается субсидия. Исключение являются следующие ситуации: Жилые помещения, которые принадлежат на правах общей совместной или долевой собственности, включая расположенные в общежитиях. Жилые помещения расположены в сельской местности, поселках городского типа, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе. Жилые помещения, в отношении которых оформлено право на наследство, при условии, что ни одно из этих помещений, включая перешедшие в наследство, не сдается в аренду. Это подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Жилищные помещения, полученные ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, или лицом из их количества за счет государственного или местного бюджета. Жилые помещения, которые были разрушены или стали непригодными для проживания в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией. Она не вернула чрезмерно выплаченную (перечисленную) сумму субсидии за предыдущие периоды по требованию уполномоченного органа или не уплачивает суммы, определенные уполномоченным органом для возврата; К началу периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, оказывается, что есть лица, достигшие 18-летнего возраста, но не получающие доходы, которые могут учитываться при начислении субсидии. Это также касается ситуаций, когда они получали среднемесячный совокупный доход меньше минимальной заработной платы и не уплатили ни одного взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; Она на день обращения получила от поставщиков услуг/предприятий информацию о наличии просроченной задолженности по оплате услуг в течение трех месяцев, общая сумма которой превышает 40 тысяч рублей. У нее есть долг в исполнительных производствах о взыскании алиментов, который длится более трех месяцев. Это касается всех случаев, кроме тех когда задолженность в исполнительных производствах о взыскании алиментов погашается частями согласно решению суда.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!