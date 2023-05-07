В Минсоцполитики напомнили 9 причин, по которым украинцы не смогут получить субсидию
Подробные условия, при которых граждане Украины могут отказать в предоставлении субсидии, напомнили в Министерстве социальной политики. Всего существует девять возможных причин для отклонения заявки на субсидию, и каждая из них была подробно описана.
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Кто не имеет права на получение субсидии в Украине:
- Если общая площадь жилого помещения превышает 130 метров квадратных (для квартир в многоквартирных домах) или 230 квадратных метров (для индивидуальных домов). Указанное условие не распространяется на детские дома семейного типа, многодетные семьи и семьи, имеющие особый статус;
- Если член семьи проводил финансовые операции на сумму более 50 тысяч гривен за последние 12 месяцев. Сделаем замечание, что исключение составляет случай, когда была приобретена новая квартира или дом в течение полугода после продажи единственного жилого помещения лица, и доход от продажи не учитывался в общий доход домохозяйства (для этого нужно предоставить документы, подтверждающие эту операцию);
- Если у человека есть депозитный счет (счета) с балансом более 100 тысяч гривен на первое число месяца, в котором назначается субсидия. Также это правило применяется, если у лица есть облигации внутреннего государственного займа общей суммой более 100 тысяч гривен;
- В собственности лица есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и которое подлежит регистрации в установленном законодательством порядке (кроме прицепа и мопеда), и/или более одного транспортного средства, подлежащего государственной регистрации и выпущенного менее 15 лет том (кроме прицепа и мопеда);
- если член семьи или лицо из домохозяйства имеет более одного жилого помещения в своем владении на первое число месяца, когда назначается субсидия. Исключение являются следующие ситуации:
- Жилые помещения, которые принадлежат на правах общей совместной или долевой собственности, включая расположенные в общежитиях.
- Жилые помещения расположены в сельской местности, поселках городского типа, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.
- Жилые помещения, в отношении которых оформлено право на наследство, при условии, что ни одно из этих помещений, включая перешедшие в наследство, не сдается в аренду. Это подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства.
- Жилищные помещения, полученные ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, или лицом из их количества за счет государственного или местного бюджета.
- Жилые помещения, которые были разрушены или стали непригодными для проживания в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией.
- Она не вернула чрезмерно выплаченную (перечисленную) сумму субсидии за предыдущие периоды по требованию уполномоченного органа или не уплачивает суммы, определенные уполномоченным органом для возврата;
- К началу периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, оказывается, что есть лица, достигшие 18-летнего возраста, но не получающие доходы, которые могут учитываться при начислении субсидии. Это также касается ситуаций, когда они получали среднемесячный совокупный доход меньше минимальной заработной платы и не уплатили ни одного взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- Она на день обращения получила от поставщиков услуг/предприятий информацию о наличии просроченной задолженности по оплате услуг в течение трех месяцев, общая сумма которой превышает 40 тысяч рублей.
- У нее есть долг в исполнительных производствах о взыскании алиментов, который длится более трех месяцев. Это касается всех случаев, кроме тех когда задолженность в исполнительных производствах о взыскании алиментов погашается частями согласно решению суда.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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