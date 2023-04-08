В Украине планируют поднять тарифы на свет: когда ждать перемен

В Украине к 30 апреля тариф на электроэнергию для населения будет неизменным. Впрочем, после окончания отопительного сезона цены на свет, вероятно, возрастут.

В частности, правительство рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию с 1,44 (1,68) грн за кВт*час до 5,5 грн. Повышения планируется разбить на несколько этапов.

Отмечается, что Кабмин еще не принял решение, поскольку рост тарифов может вызвать сильное негодование. Однако в правительстве считают, что сейчас каждый кВт*час должен стоить не менее 7 грн.

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Разница между действующим и экономически обоснованным тарифом покрывается средствами дохода от генерации (Энергоатома и Укргидроэнерго).

Уточняется, что Международный валютный фонд не настаивает на пересмотре тарифов. Впрочем, там задаются вопросом, как украинские власти будут покрывать убытки от льготного тарифа.

В меморандуме МВФ идет речь о необходимости возобновить конкуренцию на рынках. Без введения рыночных тарифов конкуренция невозможна.

Напомним, с 1 апреля в Украине вырастут цены и на другие коммунальные услуги.

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