В Україні планують підняти тарифи на світло: коли чекати змін

В Україні до 30 квітня тариф на електроенергію для населення буде незмінним. Втім, після закінчення опалювального сезону ціни на світло ймовірно зростуть.

Зокрема уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію із 1,44 (1,68) грн за кВт*годину до 5,5 грн. Підвищення планують розбити на кілька етапів.

Зазначається, що Кабмін ще не ухвалив рішення, оскільки зростання тарифів може викликати сильне обурення. Однак в уряді вважають, що зараз кожна кВт*година має коштувати не менше 7 грн.

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Різниця між чинним та економічно обґрунтованим тарифом покривається коштом доходу від генерації (“Енергоатому" та “Укргідроенерго").

Уточнюється, що Міжнародний Валютний Фонд не наполягає на перегляді тарифів. Втім, там задаються запитанням, як українська влада покриватиме збитки від пільгового тарифу.

У меморандумі МВФ йдеться про необхідність відновити конкуренцію на ринках. Без запровадження ринкових тарифів конкуренція неможлива.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні зростуть ціни й на інші на комунальні послуги.

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