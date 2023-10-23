Як зменшити випадіння та зробити волосся міцнішим за допомогою кави та кориці

Зі зниженням температури у холодну пору року, організм людини може почати слабшати, і це може позначитися на вигляді та стані волосся. Є народні методи лікування випадіння волосся, які є не менш дієвими за магазинні засоби.

Про це пише Ukr.media.

Як можна запобігти випадінню волосся та покращити їх стан?

У боротьбі з проблемами волосся допоможуть два компоненти: кориця і кава. Ця комбінація є дієвою.

Завдяки каві можна прискорити ріст волосся, тоді як кориця врятує від випадіння.

Для приготування засобу для волосся вам знадобиться:

3 ст. ложки меленої кави,

1 ст. ложка меленої кориці,

100 мл води,

250 мл дитячого шампуню.

Ось як це зробити:

Розчиніть каву, корицю та шампунь в гарячій воді.

Залиште цей засіб настоятися протягом 24 годин.

Мийте голову готовим засобом, ніжно масажуючи шкіру голови.

Залиште засіб на волоссі.

Через кілька хвилин змийте його чистою водою.

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Якщо ви використовуватимете цей засіб кілька разів на тиждень, то через місяць ви помітите перші результати.

Нагадаємо, ми вже писали, як прискорити ріст волосся.

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