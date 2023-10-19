Як прискорити ріст волосся: топ-5 способів

Дотримання здорової дієти та розуміння впливу харчування є важливими факторами, які слід враховувати для прискорення росту волосся. UAportal розповість про п'ять секретів усіх довгокосих красунь.

Здорове харчування

Правильне харчування має вирішальне значення для сприяння росту волосся. Вживайте продукти, багаті на вітаміни А, С і Е, а також мінерали, такі як біотин і цинк. Ці поживні речовини допомагають живити волосяні фолікули та шкіру голови, сприяючи здоровому росту волосся.

Масаж шкіри голови

Регулярний масаж шкіри голови може стимулювати ріст волосся, покращуючи циркуляцію крові до волосяних фолікулів. Щодня протягом декількох хвилин м'яко масажуйте шкіру голови круговими рухами кінчиками пальців. Це допомагає живити волосяні фолікули і видаляти будь-які накопичення, які можуть блокувати правильний ріст волосся.

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Уникайте інструментів для термоукладки

Надмірне нагрівання інструментів для укладання, таких як випрямлячі та плойки, може пошкодити волосся і сповільнити його ріст. Обмежте використання таких інструментів і обирайте зачіски, які не вимагають термоукладки. Якщо ви все ж таки використовуєте термоінструменти для укладки, нанесіть термозахисний спрей заздалегідь, щоб мінімізувати пошкодження.

Дбайте про своє волосся

Правильний догляд за волоссям має важливе значення для стимулювання його росту. Використовуйте м'який шампунь і кондиціонер, які підходять для вашого типу волосся, щоб зберегти волосся і шкіру голови чистими і здоровими. Використовуйте гребінці з широкими зубцями, щоб запобігти ламкості волосся.

Подумайте про добавки для росту волосся

Добавки забезпечують необхідними поживними речовинами волосся, що й прискорює його ріст. Наприклад, було доведено, що добавки з біотином покращують міцність волосся. Однак важливо проконсультуватися з лікарем перед початком прийому будь-яких добавок, щоб переконатися, що вони безпечні та підходять саме вам.

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