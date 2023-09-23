Як прискорити ріст волосся: на що варто звернути увагу

Усі мріють про волосся, як у рекламі шампуню – густе, красиве і до пояса. Проте досягти цього може бути важким завданням. Однак існують ключові правила догляду за пасмами, які допоможуть вам отримати бажаний результат.

Про це повідомило видання Pixel. Отримати довге та здорове волосся реально – важливо лише мати гарний та правильний догляд. Шлях до густого і красивого волосся вимагає деяких зусиль і дотримання правил догляду та харчування.

Перше правило – це регулярне використання пілінгів або скрабів для шкіри голови. Ці засоби допомагають видалити лусочки відмерлої шкіри, які можуть перешкоджати надходженню кисню та поживних елементів до волосяних фолікулів.

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Друге важливе правило – використання сироваток та концентратів, які сприяють активному росту волосся. Багато з них містять необхідні вітаміни, які живлять ваші локони.

Але це лише частина секрету. Правильне харчування також відіграє важливу роль у прискоренні росту волосся. Ваше харчування повинно містити необхідну кількість білків, вітаміну В та D, жирних кислот омега-3 і мікроелементів. Крім цього, ви повинні усунути залізодефіцитний стан, оскільки він може сповільнювати ріст волосся і сприяти втраті густини.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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