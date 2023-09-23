Как ускорить рост волос: на что стоит обратить внимание

Все мечтают о волосах, как в рекламе шампуня – густые, красивые и по пояс. Однако добиться этого может быть трудной задачей. Однако существуют ключевые правила ухода за прядями, которые помогут вам получить желаемый результат.

Об этом сообщило издание Pixel. Получить длинные и здоровые волосы реально – важно иметь хороший и правильный уход. Путь к густым и красивым волосам требует некоторых усилий и соблюдения правил ухода и питания.

Первое правило – это регулярное использование пилингов или скрабов для кожи головы. Эти средства помогают удалить чешуйки отмершей кожи, которые могут препятствовать поступлению кислорода и питательных элементов в волосяные фолликулы.

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Второе важное правило – использование сывороток и концентратов, способствующих активному росту волос. Многие из них содержат необходимые витамины, питающие ваши локоны.

Но это только часть секрета. Правильное питание также играет немаловажную роль в ускорении роста волос. Ваше питание должно содержать необходимое количество белков, витамина B и D, жирных кислот омега-3 и микроэлементов. Кроме этого, вы должны устранить железодефицитное состояние, поскольку оно может замедлять рост волос и способствовать потере густоты.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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