Як усунути засмічення в трубах: шість безпечних засобів без "хімії"

Засмічені труби – біда, яка мучить більшість будинків. На кухні чи у ванній кімнаті волосся, жир і залишки їжі накопичуються, поки вони не забивають труби, не кажучи вже про неприємні запахи.

Якщо багато хто з вас страждає від цієї незручності, знайте, що вам більше не потрібно вдаватися до хімічних речовин, щоб її усунути. Маємо для вас дієві поради разом з Sante Plus.

Читайте також: Спробуйте картоплю: чотири способи відбілити пожовтілий пластик вимикача та розетки

1. Окріп

Гаряча вода може допомогти прочистити каналізацію. Закип’ятіть стільки води, скільки зможе вмістити ваш чайник. Потім повільно вилийте цю воду в каналізацію у два або три етапи.

Відео дня

Таким чином ваші стоки звільняться від засмічень і неприємних запахів. Повторне використання цієї техніки кип’ятіння води може пошкодити ваші труби з ПВХ, які не витримують надто високої температури.

2. Харчова сода і білий оцет

Завдяки харчовій соді та білому оцту можна подолати стійкі засмічення в трубах.

Вилийте ⅓ склянки харчової соди та ⅓ склянки білого оцту прямо в каналізацію.

Закрийте дренаж і дайте йому постояти приблизно тридцять хвилин.

Потім рясно залити гарячою водою.

Для стійких засмічень повторіть операцію кілька разів, якщо необхідно.

3. Кристали соди

Кристали соди – відмінна альтернатива харчовій соді. Якщо харчова сода не подіяла, ви можете зробити по-іншому.

У два літри окропу додайте 100 грамів кристалів соди.

Перемішайте, а потім залийте розчин прямо в труби.

Залиште на кілька годин або навіть на ніч.

Змийте водою з-під крана.

Читайте також: Прибрати неприємний запах з пилососа допоможе те, що є у кожному домі: як це працює

4. Натуральний засіб для миття посуду

Рідина для миття посуду – ще один надзвичайно потужний інгредієнт для розв'язання проблеми забитих труб.

У каструлю з киплячою водою додайте дві столові ложки натурального засобу для миття посуду.

Повільно вилийте суміш у каналізацію.

Цей трюк допоможе видалити засмічення з ваших труб. Оскільки цих два інгредієнти повертають пробки в рідкий стан, а потім виводять їх із каналізації через труби. Таке профілактичне очищення рекомендується проводити раз на тиждень.

5. Кавова гуща

Кавова гуща діє як абразив, видаляючи бруд зі стінок ваших труб, полегшуючи течію. Ось процес, якого слід дотримуватися:

Вилийте чашку кавової гущі прямо в забиту каналізацію.

Додайте 1 л окропу.

6. Лимонний сік

Лимонна кислота може подолати засмічення в трубах. Як діяти:

Вилийте пів склянки харчової соди, а потім пів склянки лимонного соку прямо в каналізацію.

Заткніть зливну пробку і залиште на годину.

Налийте каструлю окропу, щоб промити.

Читайте також: Забудете про бактерії: як чистити і дезінфікувати унітаз часником

Нагадаємо, що пральна машина – один з найважливіших побутових приладів у домі. Щоб вона довго служила, важливо вчасно та якісно її очищувати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!