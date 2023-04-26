Як збільшити термін зберігання яєць — корисні поради

Яйця являються продуктом, який завжди можна знайти в наших холодильниках. Ми готуємо їх на сніданок, додаємо у тісто та робимо на основі яєць багато смачних страв. Але чи задумувались ви, який саме в яєць термін зберігання та як його продовжити? UaPortal розбирався з цим питанням.

Скільки днів можна зберігати яйця

Термін придатності курячих яєць складає два місяці. Перепелині яйця можна зберігати в холодильнику не більше 10 днів. Зберігають яйця у ємності з кришкою для запобігання проникнення вологи і запахів. В першу чергу використовуйте яйця, на яких видно тріщини чи відколи. Не розміщуйте контейнер з яйцями в дверцятах холодильника. При відкритті холодильника на них потрапляє тепле повітря, а це скорочує термін придатності яєць.

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Якщо вам потрібно зберігати яйця дуже довго – заморозьте їх. Для цього яйця розбивають у контейнер, перемішують білки із жовтками до однорідності, додають трохи солі та знову перемішують. Контейнер не має бути наповнений до країв – від яєчної суміші до верху контейнера має залишатись 2 см.

Щоб продовжити термін зберігання яєць натріть його шкаралупу олією: вона утворює захисну плівку, яка допомагає продовжити термін зберігання яєць.

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