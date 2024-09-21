Як дізнатись, скільки у вас стажу: пояснення ПФУ

Працюючі громадяни України часто цікавляться своїм трудовим стажем. Існує простий спосіб отримати цю інформацію. Для з'ясування вашого страхового стажу необхідно надіслати до Пенсійного фонду України (ПФУ) електронні копії трудової книжки та інших документів, що підтверджують вашу трудову діяльність. Фахівці фонду проведуть перевірку та оцифрування наданих матеріалів. Про це пише 24 tv.ua.

Після опрацювання вашого запиту, дані про загальний страховий стаж стануть доступними у вашому персональному кабінеті на офіційному вебпорталі ПФУ, як повідомляє сам фонд.

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У поточному році для виходу на пенсію необхідно мати від 15 до 31 року страхового стажу, залежно від віку:

- Для осіб 60 років - потрібно 31 рік стажу

- Для 63-річних - мінімум 21 рік

- Ті, хто досяг 65 років, повинні мати щонайменше 15 років стажу

Ця інформація допоможе вам краще орієнтуватися у вимогах до пенсійного стажу та планувати свою трудову діяльність відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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