Як військовозобов'язані українці можуть оновити дані за кордоном

До 16 липня військовозобов'язані українці мусять оновити свої облікові дані. У випадку не оновлення даних загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Адвокатка у сфері військового права та медицини Марина Бекало наголосила, що це мають зробити і військовозобов’язані чоловіки, які перебувають не тільки в Україні, а й за кордоном. Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua.

"Громадянам, які перебувають за кордоном передбачили можливість оновити персональні дані, повідомивши на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку, або через застосунок "Резерв+", – зазначила вона.

Читайте також: У Міноборони пояснили, чи буде окремий штраф для тих, хто оновив дані, але не пройшов ВЛК

Адвокатка додала, закон не передбачає обов'язок мати "Резерв+" або оновлювати дані тільки через застосунок. Натомість, достатньо оновити дані, надіславши повідомлення електронною поштою на адресу ТЦК та СП або за номером телефону.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!