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Война в Украине

Как военнообязанные украинцы могут обновить данные за границей

Анастасия Крыщук

Как военнообязанные украинцы могут обновить данные за границей
Как военнообязанные украинцы могут обновить данные за границей

До 16 июля военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные. В случае не обновления данных грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

Адвокат в сфере военного права и медицины Марина Бекало подчеркнула, что это должны сделать и военнообязанные мужчины, которые находятся не только в Украине, но и за рубежом. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua.

"Гражданам, которые находятся за границей, предусмотрели возможность обновить персональные данные, сообщив на официальный электронный адрес либо на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете, либо через приложение "Резерв+", – отметила она.

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Адвокат добавила, что закон не предусматривает обязанность иметь "Резерв+" или обновлять данные только через приложение. Достаточно обновить данные, отправив сообщения по электронной почте по адресу ТЦК и СП или по телефону.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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