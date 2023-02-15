Як обрати якісний та натуральний твердий сир: прості поради

Натуральний смачний сир буває важко знайти серед десятків дешевих підробок. У їх складі мінімум корисні природні речовини замінюють підсилювачами смаку, тому вживати такий продукт може бути навіть небезпечно. Щоб відрізнити сир хорошої якості від сирних продуктів, варто знати головні ознаки натурального сиру.

Хороший, якісний сир не може коштувати дешево, адже для виробництва 1 кг сиру потрібно близько 11 л молока. В продуктах з низькою ціною молоко замінюють пальмовою олією, яка набагато дешевша.

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Щоб вибрати натуральний сир, дивіться на його склад. Там не повинно бути:

сої;

пальмової чи будь-якої іншої олії;

сухого молока;

стабілізаторів та консервантів;

харчових добавок.

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Класичний сир готують лише з 3 інгредієнтів: молоко, закваска і сичужні ферменти. Будь-які додаткові компоненти перетворюють сир на сирний продукт.

Якщо у вас є можливість скуштувати, то спробуйте сир на смак – якісний продукт матиме приємний післясмак не довше 5-7 хвилин. Посмак сирного продукту відчувається набагато довше через ароматизатори та харчові добавки. Окрім цього, пальмова олія в складі змусить вас відчути спрагу і сухість в роті, що теж є показником.

Також можна натиснути на сир пальцем і якщо на ньому виступлять краплі рідини і залишиться вм'ятина, значить, в складі сиру є рослинні олії та інші добавки.

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Ще один спосіб – нагріти шматок сиру на вогні, можна запальничкою. Якісний продукт розплавиться моментально, а запах буде, як у пригорілого молока.

Щоб перевірити сир на пальмову олію – нанесіть пару крапель йоду на шматок і якщо він посиніє, значить, всередині є крохмаль.

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