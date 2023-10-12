Як вибрати свіжий гарбуз в магазині: на що звертати увагу

Сезон гарбузів уже на порозі, тож немає кращого часу, щоб вибрати ідеальний гарбуз. Більшість людей купує традиційний овоч або в супермаркеті, або на ринку.

Як і всі свіжі продукти, гарбуз може згнити і зіпсуватися, якщо ви не знаєте, на що звернути увагу. Як обрати свіжий та смачний гарбуз розповіли експерти, повідомляє Express.co.uk.

Уважно огляньте шкірку гарбуза на наявність нерівностей та побитих місць. Особливо перевіряйте нижню частину стебла. Свіжий гарбуз має тверду шкірку.

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Якщо шкіра м’яка і легко пробивається нігтями, це також свідчить про те, що вона почала дозрівати і не протримається довго. Якщо стебло гарбуза яскраво-зелене, це означає, що він дуже свіжий, тоді як сухе або зморщене стебло означає, що гарбуз старий.

Якщо ви готуєте гарбузовий пиріг, тоді вибирайте невеликі важкі фрукти. Вони містять найбільше м’якоті.

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