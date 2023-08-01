Як видавити соус із пакетика до останньої краплі: зручний та економний відео-лайфхак

Багато людей неправильно використовують пакетики з соусом із фольги, але є простий лайфхак, який дозволяє з легкістю дістати всю цінну страву без розбризкувань і брудних пальців.

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Блогер Андре з TikTok поділився простим методом, який допомагає повністю витягти вміст пакетика з томатною пастою без особливих зусиль. Щоб це зробити, потрібно розрізати верхню частину пакета, покласти його на край каструлі або сковороди і накрити кришкою, щоб пакет залишився всередині.

Потім, утримуючи кришку, повільно витягуйте пакет з каструлі, створюючи тиск, що допомагає витягнути весь вміст пакета прямо в каструлю чи сковороду без брудних рук.

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Такий самий метод можна застосовувати, якщо ви хочете випустити вміст пакетика в соусницю. Просто використовуйте невелику кришку або блюдце, щоб створити тиск і видавити соус у контейнер.

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