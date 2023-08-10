Як висаджувати редиску у серпні, щоб зібрати урожай: поради городників

Редиска є швидкозростаючим овочем, який плодоносить протягом усього вегетаційного періоду. За інформацією від Pixel inform, в серпні можна здійснити посадку редиски як на зимове зберігання, так і для осіннього вживання.

Залежно від мети та виду редиски, варто коригувати час посадки. Для зимового вирощування рекомендуються морозостійкі сорти, які добре переносять низькі температури та не тріснуть. Посадку таких сортів можна здійснити у серпні, заглиблюючи на 2-3 см і залишаючи 5-6 см між рослинами та 15-20 см між рядками.

Для досягнення успіху в зимовому вирощуванні редиски, важливо вибрати добре освітлене місце, захищене від вітру, на родючому ґрунті. Регулярний помірний полив сприяє правильному розвитку коренеплодів. Перед настанням морозів рекомендується вкривати редиску соломою або іншим матеріалом.

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Якщо ваша мета - отримання редиски для осіннього вживання, виберіть ранні і теплолюбні сорти, які можуть дати врожай протягом 20-30 днів. В серпні їх можна садити на глибину 1-2 см, залишаючи 3-4 см між рослинами та 10-15 см між рядками.

Для забезпечення успішного росту виберіть тінисте або напівтінисте місце, де грунт ретельно зволожений та підживлений. Часті і рясні поливи допоможуть уникнути гіркоти та жорсткості коренеплодів.

Важливо вибирати правильні місце, глибину та час посадки, а також дбати про відповідний полив та догляд, щоб отримати бажаний врожай.

Нагадаємо, ми вже писали, як отримати хороший врожай редиски.

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