Першою плодоносить навесні: як доглядати за редискою, щоб був гарний врожай

Редис – це один з найшвидших овочів для вирощування в саду або на городі. Цей овоч має світло-червоний колір і надає страві свіжий та гострий смак. Якщо ви досі не вирощували редис, то настільки простий процес може стати для вас справжньою насолодою.

Дієтологи радять її їсти для зниження рівня стресу, що теж актуально на сьогодні. Плоди містять калій, кальцій, магній, залізо, йод, фосфор, природну клітковину, фітонциди, вітаміни групи B, С, РР. Завдяки цьому вживання редиски допомагає зміцнити серцево-судинну, імунну системи, боротися з застудами, стабілізувати рівень цукру в крові. Висока концентрація калію в плодах сприяє зниженню артеріального тиску, допомагає покращити кровообіг.

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Першим кроком у вирощуванні редису є вибір місця для посадки. Редис можна вирощувати як в городі, так і в контейнерах на балконі або терасі. Важливо, щоб рослина мала доступ до сонця та води. В залежності від того, де ви збираєтеся вирощувати редис, ви можете вибрати насіння, яке найкраще підійде для ваших потреб.

Коли ви обрали місце для посадки редису, підготуйте ґрунт. Редиси виростають найкраще в легкому ґрунті, який добре дренується. Перед посадкою редису викопайте глибокий і широкий рівний жолоб у ґрунті. Використовуйте пісок або перегній для додавання поживних речовин до ґрунту. Насіння редису потрібно посіяти на глибину близько 1 см, розміром пальця між кожним насінням.

Після посадки насіння редису полийте ґрунт, щоб забезпечити вологу середовище для проростання насіння. Підтримуйте вологість ґрунту, поливаючи його щоденно легким потоком води. Не перезапускайте ґрунт, оскільки це може пошкодити ростову точку рослини.

Редиска любить вологість, тому регулярний та достатній полив є важливою умовою для її росту та розвитку. Під час сухого періоду рослини можна поливати щодня, але не дуже багато, щоб не викликати гниль та інші захворювання. У зволоженому ґрунті редиска зможе формувати більш крупні коренеплоди.

Редиска маловимірна до хвороб та шкідників, тому спеціальні обробки рідко потрібні. Однак, від часу до часу, рослини можуть бути атаковані мурашками, які будують мурашник поруч із рослиною. Якщо це трапляється, можна обробити місце взаємодії мурашок з рослиною мийним засобом, змішаним з водою, або використати натуральний інсектицид, такий як настій часнику або перцю.

Для підживлення редиски можна використовувати органічні добрива, такі як компост або перегній, що містять достатню кількість поживних речовин для рослин. Також можна додавати мінеральні добрива з високим вмістом фосфору та калію, які сприяють росту коренеплодів.

Редиску можна збирати через 20-30 днів після висаджування, коли коренеплоди досягнуть потрібного розміру. Їх слід витягувати з ґрунту обережно, щоб не пошкодити кореневу систему. Після збору редиску можна зберігати в холодильнику протягом кількох тижнів.

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