Як за 5 хвилин освіжити салон авто, якщо у ньому накурено

Бальзам "Зірочка" – це багатофункціональний засіб, який можна використовувати не лише у побуті, а й знайти йому практичне застосування. Завдяки своєму різкому запаху він може вдало маскувати неприємні запахи й слугувати ароматизатором.

Цей натуральний засіб був розроблений у В’єтнамі й з того часу став популярним у багатьох країнах світу. Ним змазують шкіру для полегшення болю в м’язах і суглобах.

"Зірочка" може допомогти зняти біль і запалення, пов’язані з перенапруженням м’язів, травмами суглобів, ревматизмом та іншими захворюваннями опорно-рухового апарату.

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Цей засіб може допомогти зняти симптоми застуди та грипу, такі як закладеність носа, головний біль, біль у горлі та кашель. "Зірочка" здатна полегшити свербіж, пов’язаний з екземою, кропив’янкою та іншими шкірними захворюваннями та зніме свербіж після укусів комах.

А ще "Зірочка" має антисептичні властивості й може використовуватися для дезінфекції ран, подряпин та інших пошкоджень шкіри. Деякі водії, які дозволяють собі палити в салоні, використовують цей бальзам для ароматизації повітря. “Зірочка" легко справляється з тютюновим запахом і запахом вологого взуття. Можна взяти незначну кількість бальзаму на ватний диск й розкласти у салоні автомобіля. За лічені хвилини в авто буде пахнути ефірними оліями, що містяться у складі бальзаму.

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