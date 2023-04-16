Як замазати тріщини та сколи на пластикових поверхнях: лайфхак з яйцем

"Суперклей" – універсальний клей на основі ціаноакрилату, який широко використовується для вирішення дрібних проблем. Він може бути використаний для склеювання розламаних або пошкоджених предметів. Однак, ви могли не знати, що "суперклей" також може бути використаний для відновлення глибоких тріщин на пластикових поверхнях та ремонту невеликих сколів. Якщо ця інформація нова для вас, то цей матеріал буде цікавим.

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"Суперклей" затвердіє швидше і має більшу міцність, якщо використовувати його разом з содою. Якщо в соді немає, то її можна замінити яєчною шкаралупою. Якщо ви вирішили використовувати шкаралупу, перед застосуванням її потрібно трохи висушити і подрібнити в порошок. Для цього можна використати кавомолку або ступку.

Щоб виправити сколи і тріщини, спочатку необхідно нанести клей на саму тріщину, а потім обклеїти місце сколу стрічкою.

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Після цього клей потрібно нанести на місце сколу, присипати яєчним порошком і повторити цю процедуру ще раз. Матеріал швидко затвердіє, утворюючи міцну поверхню.

Після цього залишається взяти шкурку абразивного паперу і ретельно відшліфувати поверхню, щоб вона була рівною. Таким чином, за допомогою простих інструментів можна отримати міцне з'єднання.

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