Яка категорія громадян має право на 50% відсоткову знижку на комунальні послуги

У 2024 році в Україні відбулися певні модифікації системи пільг на оплату комунальних послуг, але її основна мета – підтримка малозабезпечених громадян та вразливих категорій населення – залишилася незмінною.

За інформацією OBOZ.UA, право на пільги мають громадяни, чий сукупний дохід на одного члена сім'ї за попередні шість місяців не перевищує 4240 грн. Цей поріг було підвищено у 2024 році для розширення кола сімей, які потребують допомоги.

Категорії громадян, які мають право на пільги:

Особи з особливими заслугами перед державою та їхні родини (100% пільга)

Пенсіонери-педагоги, медики, фармацевти, які працювали у сільській місцевості (100% пільга)

Працівники закладів культури та музеїв у сільських районах (100% пільга)

Багатодітні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу (50% пільга)

Родини загиблих військовослужбовців або працівників служби цивільного захисту (50% пільга)

Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (50% пільга)

Учасники війни та жертви нацистських переслідувань (50% пільга)

Діти війни (25% пільга)

Учасники бойових дій (75% знижка)

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Послуги, на які поширюються пільги:

Згідно з постановою Кабміну №389 від 04.06.2015, пільги охоплюють широкий спектр житлово-комунальних послуг, включаючи квартплату, утримання будинків, водопостачання, опалення, електроенергію, газ та вивіз сміття.

Процедура оформлення пільг:

З 01.12.2022 оформленням пільг займається Пенсійний фонд України. Громадяни можуть подати заяву:

Онлайн через веб-портал ПФУ

У відділеннях ПФУ або ЦНАПах

За допомогою уповноважених осіб територіальної громади

Важливо зазначити, що у вересні 2024 року деяким громадянам потрібно повторно звернутися до ПФУ для підтвердження права на житлові субсидії.

З січня 2023 року пільги надаються виключно у грошовій формі: пільговики отримують кошти на свої рахунки і самостійно оплачують комунальні послуги в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка категорія українців залишиться без субсидії на оплату ЖКП у вересні.

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