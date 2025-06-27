Яка категорія українців не підлягатиме мобілізації з 1 липня

В умовах триваючої загальної мобілізації, яка була оголошена після початку повномасштабного вторгнення Росії, далеко не всі військовозобов’язані підлягають призову. Деякі категорії громадян мають законні підстави для звільнення від служби або тимчасової відстрочки.

Хто має право на звільнення або відстрочку від мобілізації

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають мобілізації:

Особи віком 60 років і старші — це граничний вік перебування на військовій службі.

— це граничний вік перебування на військовій службі. Громадяни, яких визнано непридатними до служби за станом здоров’я — на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК), відповідно до переліку захворювань, затвердженого наказом МОУ №402.

— на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК), відповідно до переліку захворювань, затвердженого наказом МОУ №402. Особи з чинною відстрочкою від служби — за визначеними законом обставинами.

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Поширені підстави для тимчасової відстрочки:

Інвалідність будь-якої групи або тимчасова непридатність за медичними показаннями.

або тимчасова непридатність за медичними показаннями. Складні сімейні обставини , зокрема:

, зокрема: догляд за членами сім’ї з інвалідністю (дружина, батьки тощо);

наявність дитини з інвалідністю до 18 років або повнолітньої дитини з інвалідністю І чи ІІ групи;



утримання трьох і більше дітей до 18 років.

Постійний догляд за недієздатним родичем , який не може самостійно себе обслуговувати.

, який не може самостійно себе обслуговувати. Загибель близького родича під час виконання бойового завдання (може бути підставою для звільнення або відстрочки).

(може бути підставою для звільнення або відстрочки). Бронювання працівників критичних підприємств, органів державної влади чи місцевого самоврядування.

Що варто знати про непридатність

Статус "непридатний до військової служби" надається виключно за результатами медичного обстеження. Це може бути як окрема хвороба, так і комбінація кількох станів здоров’я, які у сукупності унеможливлюють проходження служби. У таких випадках потрібно пройти розширене обстеження та ВЛК.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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