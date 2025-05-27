Яка категорія військовозобовʼязаних першочергово підлягатиме мобілізації у червні

В Україні продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації — вони триватимуть щонайменше до 6 серпня. У цей період призов на військову службу охоплюватиме чоловіків віком від 25 до 60 років, і процедура мобілізації залишається чинною для всіх, хто відповідає вимогам.

У червні мобілізація продовжиться без змін у правилах. Територіальні центри комплектування й надалі призиватимуть військовозобов’язаних незалежно від того, мають вони бойовий досвід чи ні. Водночас, щоб бути мобілізованими, громадяни мають відповідати трьом основним критеріям: не мати відстрочки, не бути заброньованими підприємствами чи організаціями та бути визнаними придатними за висновком військово-лікарської комісії. Про це йдеться у матеріалі видання OBOZ.UA.

Читайте також: Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій

Командування Збройних сил України постійно наголошує на потребі насамперед у тих, хто вже має бойовий досвід або володіє рідкісними й важливими для армії спеціальностями.

Особи віком від 18 до 25 років, як і раніше, не підлягають обов’язковій мобілізації. Вони можуть долучитися до війська виключно добровільно, уклавши контракт із Міністерством оборони.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!