Яка категорія військовозобовʼязаних може втратити право на відстрочку у серпні: повний перелік

В Україні продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. У серпні 2025 року для чоловіків віком від 25 до 60 років, а також для 17-річних юнаків, передбачені нововведення, що стосуються військового обліку, порядку надання відстрочки, вручення повісток, функціонування мобільних ТЦК та проходження служби після досягнення 60 років.

ТСН.ua зібрав ключові зміни, які варто враховувати всім, кого стосуються питання мобілізації. З 7 серпня 2025 року чимало чоловіків можуть втратити чинну відстрочку від мобілізації, якщо не підтвердять її документально.

Всі пільги діятимуть лише за наявності офіційних підстав, які належним чином оформлені та подані через територіальні центри комплектування (ТЦК). Сам факт, що людина має право на відстрочку, не гарантує її автоматичного збереження.

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Серед основних категорій, які можуть скористатися правом на відстрочку:

Особи з інвалідністю, а також чоловіки, які повернулися з полону, не підлягають мобілізації за станом здоров’я.

Працівники критичних галузей економіки можуть отримати бронювання за професійною ознакою.

Чоловіки з трьома неповнолітніми дітьми (без заборгованостей по аліментах), батьки-одинаки, а також ті, хто доглядає за дітьми з інвалідністю або тяжкими хворобами, мають право на відстрочку за сімейними обставинами.

Студенти, які здобувають першу вищу освіту, також можуть отримати тимчасове звільнення від служби.

Догляд за хворими родичами є підставою для відстрочки, якщо медичний висновок (ЛКК) підтверджує потребу в постійному нагляді — навіть без офіційної інвалідності.

Чоловіки, які втратили близьких на війні або чиї родичі вважаються зниклими безвісти, не підлягають мобілізації.

Усі ці підстави потребують офіційного підтвердження в ТЦК і мають бути відображені в електронному кабінеті через застосунок "Резерв+". Якщо до 7 серпня не оновити чи не подати відповідні документи, чинна відстрочка може бути скасована.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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