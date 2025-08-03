Какая категория военнообязанных может потерять право на отсрочку в августе: полный перечень

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В августе 2025 года для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, а также для 17-летних юношей предусмотрены нововведения, касающиеся военного учета, порядка предоставления отсрочки, вручения повесток, функционирования мобильных ТЦК и прохождения службы после достижения 60 лет.

ТСН.ua собрал ключевые изменения, которые следует учитывать всем, к кому относятся вопросы мобилизации. С 7 августа 2025 года многие мужчины могут потерять действующую отсрочку от мобилизации, если не подтвердят ее документально.

Все льготы будут действовать только при наличии официальных оснований, которые должным образом оформлены и предоставлены через территориальные центры комплектования (ТЦК). Сам факт, что человек имеет право на отсрочку, не гарантирует его автоматического сохранения.

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Среди основных категорий, которые могут воспользоваться правом на отсрочку:

Лица с инвалидностью, а также вернувшиеся из плена мужчины не подлежат мобилизации по состоянию здоровья.

Работники критических отраслей экономики могут получить бронирование по профессиональному признаку.

Мужчины с тремя несовершеннолетними детьми (без задолженностей по алиментам), родители-одиночки, а также ухаживающие за детьми с инвалидностью или тяжелыми болезнями, имеют право на отсрочку по семейным обстоятельствам.

Студенты, получающие первое высшее образование, также могут получить временное освобождение от службы.

Уход за больными родственниками является основанием для отсрочки, если медицинское заключение (ЛКК) подтверждает необходимость постоянного наблюдения — даже без официальной инвалидности.

Мужчины, потерявшие близких на войне или чьи родственники считаются пропавшими без вести, не подлежат мобилизации.

Все эти основания нуждаются в официальном подтверждении в ТЦК и должны быть отражены в электронном кабинете через приложение "Резерв+". Если до 7 августа не обновить или не подать соответствующие документы, отсрочка может быть отменена.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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