Какая категория военнообязанных может потерять право на отсрочку в августе: полный перечень
В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В августе 2025 года для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, а также для 17-летних юношей предусмотрены нововведения, касающиеся военного учета, порядка предоставления отсрочки, вручения повесток, функционирования мобильных ТЦК и прохождения службы после достижения 60 лет.
ТСН.ua собрал ключевые изменения, которые следует учитывать всем, к кому относятся вопросы мобилизации. С 7 августа 2025 года многие мужчины могут потерять действующую отсрочку от мобилизации, если не подтвердят ее документально.
Все льготы будут действовать только при наличии официальных оснований, которые должным образом оформлены и предоставлены через территориальные центры комплектования (ТЦК). Сам факт, что человек имеет право на отсрочку, не гарантирует его автоматического сохранения.
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Среди основных категорий, которые могут воспользоваться правом на отсрочку:
- Лица с инвалидностью, а также вернувшиеся из плена мужчины не подлежат мобилизации по состоянию здоровья.
- Работники критических отраслей экономики могут получить бронирование по профессиональному признаку.
- Мужчины с тремя несовершеннолетними детьми (без задолженностей по алиментам), родители-одиночки, а также ухаживающие за детьми с инвалидностью или тяжелыми болезнями, имеют право на отсрочку по семейным обстоятельствам.
- Студенты, получающие первое высшее образование, также могут получить временное освобождение от службы.
- Уход за больными родственниками является основанием для отсрочки, если медицинское заключение (ЛКК) подтверждает необходимость постоянного наблюдения — даже без официальной инвалидности.
- Мужчины, потерявшие близких на войне или чьи родственники считаются пропавшими без вести, не подлежат мобилизации.
Все эти основания нуждаются в официальном подтверждении в ТЦК и должны быть отражены в электронном кабинете через приложение "Резерв+". Если до 7 августа не обновить или не подать соответствующие документы, отсрочка может быть отменена.
Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.
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