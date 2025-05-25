Яка категорія військовозобовʼязаних не підлягає бронюванню: відповідь юриста

В умовах загальної мобілізації та дії воєнного стану в Україні деякі категорії громадян можуть отримати бронювання, яке тимчасово звільняє їх від призову. Проте це право надається не всім.

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на коментар адвокатки Лідії Карплюк (Grain Law Firm). За словами Карплюк, бронювання не поширюється на осіб, які допустили порушення правил військового обліку. Наприклад, якщо громадянину надсилали повістку для уточнення даних чи проходження ВЛК, але він її не отримав або проігнорував, система "Оберіг" може зафіксувати це як порушення, що стане підставою для відмови у бронюванні.

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Також не підлягають бронюванню працівники компаній, які:

не мають статусу критично важливих для функціонування держави;

не підтвердили цей статус у встановленому порядку;

або втратили його.

Часткове скасування бронювання медиків

Окрім того, 30 квітня стало відомо про часткове скасування бронювання для працівників медичної сфери. Таке рішення ініціювало Міністерство оборони у зв’язку з дефіцитом медичних фахівців у Збройних силах України.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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