Яка пенсії у учасників бойових дій та як здійснюється нарахування

Рівень пенсійного забезпечення для осіб зі статусом учасника бойових дій (УБД) визначається на основі тривалості їхнього страхового стажу та отриманого заробітку. При виході на пенсію за наявним страховим стажем військовослужбовці можуть отримувати пенсійні виплати від 15 000 грн і вище.

Цю інформацію надала юридична фірма De-Jure.

Відповідно до статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком:

чоловіки — після досягнення 55-річного віку за наявності щонайменше 25 років страхового стажу;

жінки — після досягнення 50-річного віку за наявності щонайменше 20 років страхового стажу.

Розмір пенсійних виплат для громадян з УБД статусом обчислюється з урахуванням тривалості набутого страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. Фактично, при виході на пенсію за наявним страховим стажем військові пенсіонери можуть розраховувати на суму від 15 тисяч гривень і більше.

Читайте також: Що таке "бойова повістка" та чого вимагає від військовозобов’язаного

Згідно з чинним законодавством, до пенсій учасників бойових дій передбачені такі доплати:

надбавка у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн;

щомісячна державна адресна допомога, якщо загальний розмір пенсійних виплат не перевищує 4958 грн (з урахуванням усіх надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Як зазначають правники, незважаючи на спроби Пенсійного фонду України обмежити максимальний розмір пенсії до 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, судова практика щодо відстоювання пенсійних прав та перерахунку пенсій військовим пенсіонерам вказує на неправомірність таких обмежень та необхідність захисту своїх прав у судовому порядку.

Нагадаємо, хто з військових має право на одноразову допомогу у 100 тисяч гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!