Які хвороби звільняють від призову: повний перелік
В Україні до 9 листопада продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації. У цей період військовому призову підлягають особи від 18 до 60 років. Проте деякі громадяни можуть отримати відстрочку через стан здоров'я.
Військово-лікарська комісія (ВЛК), згідно з наказом № 262, поділяє військовозобов'язаних на такі категорії:
- Повністю придатні до служби
- Придатні до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики та зв'язку
- Непридатні з виключенням з військового обліку
- Тимчасово непридатні, що потребують лікування або відпустки
- Тимчасово непридатні
Про це пише ТСН.
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Підставою для звільнення від мобілізації можуть бути такі захворювання:
Інфекційні хвороби:
- Активний туберкульоз
- Тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів
- ВІЛ з імунною декомпенсацією
Онкологічні захворювання:
- Злоякісні новоутворення з метастазами
- Лімфогранулематоз та лейкози
- Доброякісні пухлини зі значними порушеннями функцій
Захворювання крові:
- Анемії
- Порушення згортання крові
- Імунодефіцитні стани
Ендокринні розлади:
- Захворювання щитоподібної залози
- Цукровий діабет
- Тяжке ожиріння
Психічні розлади:
- Деменція
- Шизофренія
- Тяжкі невротичні стани
- Розумова відсталість
Захворювання нервової системи:
- Епілепсія
- Розсіяний склероз
- Хвороба Паркінсона
Хвороби органів зору та слуху:
- Значне зниження зору
- Глаукома
- Стійка глухота
Серцево-судинні захворювання:
- Тяжка гіпертонія
- Інсульти
- Серцева недостатність
Захворювання органів дихання:
- Тяжка бронхіальна астма
- Хронічні бронхіти
- Емфізема легень
Захворювання травної системи:
- Виразкова хвороба
- Цироз печінки
- Хронічний панкреатит
Захворювання сечостатевої системи:
- Ниркова недостатність
- Сечокам'яна хвороба
- Тяжкі запальні процеси
Вроджені аномалії та наслідки травм:
- Вади розвитку
- Хромосомні порушення
- Наслідки тяжких травм і отруєнь
Нагадаємо, ми вже писали, яка різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.
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