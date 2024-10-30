Які хвороби звільняють від призову: повний перелік

В Україні до 9 листопада продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації. У цей період військовому призову підлягають особи від 18 до 60 років. Проте деякі громадяни можуть отримати відстрочку через стан здоров'я.

Військово-лікарська комісія (ВЛК), згідно з наказом № 262, поділяє військовозобов'язаних на такі категорії:

Повністю придатні до служби

Придатні до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики та зв'язку

Непридатні з виключенням з військового обліку

Тимчасово непридатні, що потребують лікування або відпустки

Тимчасово непридатні

Про це пише ТСН.

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Підставою для звільнення від мобілізації можуть бути такі захворювання:

Інфекційні хвороби:

Активний туберкульоз

Тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів

ВІЛ з імунною декомпенсацією

Онкологічні захворювання:

Злоякісні новоутворення з метастазами

Лімфогранулематоз та лейкози

Доброякісні пухлини зі значними порушеннями функцій

Захворювання крові:

Анемії

Порушення згортання крові

Імунодефіцитні стани

Ендокринні розлади:

Захворювання щитоподібної залози

Цукровий діабет

Тяжке ожиріння

Психічні розлади:

Деменція

Шизофренія

Тяжкі невротичні стани

Розумова відсталість

Захворювання нервової системи:

Епілепсія

Розсіяний склероз

Хвороба Паркінсона

Хвороби органів зору та слуху:

Значне зниження зору

Глаукома

Стійка глухота

Серцево-судинні захворювання:

Тяжка гіпертонія

Інсульти

Серцева недостатність

Захворювання органів дихання:

Тяжка бронхіальна астма

Хронічні бронхіти

Емфізема легень

Захворювання травної системи:

Виразкова хвороба

Цироз печінки

Хронічний панкреатит

Захворювання сечостатевої системи:

Ниркова недостатність

Сечокам'яна хвороба

Тяжкі запальні процеси

Вроджені аномалії та наслідки травм:

Вади розвитку

Хромосомні порушення

Наслідки тяжких травм і отруєнь

Нагадаємо, ми вже писали, яка різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.

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