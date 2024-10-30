Какие болезни освобождают от призыва: полный список
В Украине до 9 ноября продлено действие военного положения и общей мобилизации. В этот период военному призыву подлежат лица от 18 до 60 лет. Однако некоторые граждане могут получить отсрочку по состоянию здоровья.
Военно-врачебная комиссия (ВЛК), согласно приказу № 262, разделяет военнообязанных на следующие категории:
- Полностью пригодны к службе
- Пригодны для службы в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики и связи
- Непригодны с исключением из военного учета
- Временно непригодны, требующие лечения или отпуска
- Временно непригодны
Об этом пишет ТСН.
Читайте также: Кому не нужно обновлять данные в ТЦК и что будет, если не стать на военный учет
Основанием для освобождения от мобилизации могут быть следующие заболевания:
Инфекционные болезни:
- Активный туберкулез
- Тяжелые формы хронических вирусных гепатитов
- ВИЧ с иммунной декомпенсацией
Онкологические заболевания:
- Злокачественные новообразования с метастазами
- Лимфогранулематоз и лейкозы
- Доброкачественные опухоли со значительными нарушениями функций
Заболевание крови:
- Анемии
- Нарушение свертывания крови
- Иммунодефицитные состояния
Эндокринные расстройства:
- Заболевания щитовидной железы
- Сахарный диабет
- Тяжелое ожирение
Психические расстройства:
- Деменция
- Шизофрения
- Тяжелые невротические состояния
- Умственная отсталость
Заболевание нервной системы:
- Эпилепсия
- Рассеянный склероз
- Болезнь Паркинсона
Болезни органов зрения и слуха:
- Значительное снижение зрения
- Глаукома
- Стойкая глухота
Сердечно-сосудистые заболевания:
- Тяжелая гипертония
- Инсульты
- Сердечная недостаточность
Заболевания органов дыхания:
- Тяжёлая бронхиальная астма
- Хронические бронхиты
- Эмфизема легких
Заболевания пищеварительной системы:
- Язвенная болезнь
- Цирроз печени
- Хронический панкреатит
Заболевания мочеполовой системы:
- Почечная недостаточность
- Мочекаменная болезнь
- Тяжелые воспалительные процессы
Врожденные аномалии и последствия травм:
- Пороки развития
- Хромосомные нарушения
- Последствия тяжелых травм и отравлений
Напомним, мы уже писали, какая разница между снятием и исключением из военного учета.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!