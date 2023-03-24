Які домашні улюбленці погано впливають на сон людини

Якщо ви знаєте людей, які мають домашніх тварин, то, ймовірно, вони розповідали вам про те, як їхні улюбленці можуть перешкоджати спокійному сну. Незалежно від того, чи це собака, кіт, гризун або навіть рибки, домашні тварини можуть стати причиною порушення якості сну.

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Вчені з Меморіального університету Лінкольна врахували історію гігієни сну учасників дослідження, та виявили такі фактори, як:

хропіння;

раптове пробудження;

потреба в снодійному;

відчуття неспокою або сонливість;

потреба у більше ніж 15 хвилинах, щоб заснути, й менше ніж у середньому 6 годин сну.

Собаки є найбільшими винуватцями, коли мова йде про порушення якості сну людини. Багато собак мають тенденцію бути нічними, збудженими або підхоплювати будь-який звук, що може спровокувати їх до гавкання. Це можуть бути звуки з вулиці, звуки з кімнати поруч, звуки від телевізора або музичного центру, які ми можемо і не чути. Крім того, якщо собака спить поруч з вами в ліжку, вона може заважати, займаючи більше місця, ніж потрібно, або постійно перевертаючись та муркочучи уві сні.

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Кішки, з іншого боку, можуть не лаятися або гавкати, але вони можуть бути рівносильними ворогами спокійного сну. Багато кішок мають нічну активність, що може включати стрибки, галасливі ігри з іграшками, та інші захоплення. Власники кішок страждають від хропіння, проблем із засипанням та посмикуванням ніг. Вчені вважають, що така різниця може бути через те, що коти були більш активними вночі.

Натомість зв'язок між сном й утриманням домашніх тварин потребує подальших досліджень, які могли б дати повну інформацію про те, як лікарі лікують пацієнтів із низькою якістю сну, й допомогти експертам розробити освітні ресурси про такі ризики для здоров'я.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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