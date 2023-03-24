Какие домашние питомцы плохо влияют на сон человека

Если вы знаете людей, у которых есть домашние животные, то, вероятно, они рассказывали вам о том, как их любимцы могут препятствовать спокойному сну. Независимо от того, это собака, кот, грызун или даже рыбки, домашние животные могут стать причиной нарушения качества сна.

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Ученые из Мемориального университета Линкольна учли историю гигиены сна участников исследования и выявили такие факторы, как:

храп;

внезапное пробуждение;

потребность в снотворном;

ощущение беспокойства или сонливости;

потребность в более чем 15 минутах, чтобы уснуть, и менее чем в среднем 6 часов сна.

Собаки являются величайшими виновниками, когда речь идет о нарушении качества сна человека. Многие собаки имеют тенденцию быть ночными, возбужденными или подхватывать любой звук, что может спровоцировать их к лаю. Это могут быть звуки с улицы, звуки из комнаты рядом, звуки телевизора или музыкального центра, которые мы можем и не слышно. Кроме того, если собака спит рядом с вами в постели, она может мешать, занимая больше места, чем нужно, или постоянно переворачиваясь и мурлыкая во сне.

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Кошки, с другой стороны, могут не ругаться или лаять, но они могут быть равносильными врагам спокойного сна. Многие кошки имеют ночную активность, которая может включать прыжки, шумные игры с игрушками, и другие увлечения. Владельцы кошек страдают от храпа, проблем с засыпанием и подергиванием ног. Ученые считают, что такая разница может быть из-за того, что кошки были более активны ночью.

Связь между сном и содержанием домашних животных требует дальнейших исследований, которые могли бы дать полную информацию о том, как врачи лечат пациентов с низким качеством сна, и помочь экспертам разработать образовательные ресурсы о таких рисках для здоровья.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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