Які фрукти не можна додавати у желе

Багато з нас насолоджуються смаком желе та желатинових десертів, але часом додавання певних фруктів може призвести до того, що желе не зможе нормально застигнути.

Важливими порадами щодо вибору фруктів для приготування смачних желе ділиться видання ScienceNotes.

Фрукти, які ставлять під загрозу схоплювання желатину

Один із ключових інгредієнтів у желе - це желатин, який містить колаген. Після контакту з гарячою водою, колаген утворює сітку, яка затримує рідину у напівтвердому стані. Але деякі фрукти містять ферменти, так звані протеази, які розщеплюють колаген, зробивши нитки занадто короткими для формування сітки.

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Фрукти, які містять такі ферменти, включають ананас, ківі, папайю, інжир, лапу, манго, гуаву та корінь імбиру. Ці фрукти можуть зіпсувати желе, не дозволяючи йому належним чином застигнути.

Як використовувати проблемні фрукти

На щастя, існує спосіб використання таких фруктів у желе. Ви можете попередньо обробити їх, щоб знищити ферменти. Тривале нагрівання, як при варінні або консервуванні, допомагає розкладати ферменти й забезпечує нормальне застигання желатину. Але заморожені ананаси та інші фрукти все ж можуть нашкодити желе, оскільки замороження не знищує ферменти.

Свіжі фрукти, які можна використовувати

Варто відзначити, що більшість свіжих фруктів підходять для додавання до желе без будь-яких проблем. Яблука, персики, сливи, апельсини, полуниці, малина та чорниця - це лише деякі з варіантів. Навіть банани, які містять незначну кількість актинідину (фермент), не заважатимуть желе вагомо.

Чи можна заморозити желе

Крім фруктових ферментів, заморожування теж може нашкодити желе. Заморожені кристали льоду руйнують колагенову сітку, і це може призвести до неправильної текстури желе. Тому краще уникати замороження желе або желатинових десертів.

Готуючи смачне желе, пам'ятайте про вплив деяких фруктів та ферментів на його структуру. Вибирайте правильні фрукти, або обробляйте проблемні фрукти перед використанням. Таким чином, ви зможете насолодитися смачними та чудовими желатиновими десертами без жодних неприємних сюрпризів.

Раніше ми повідомляли про фрукти, які не варто додавати у желе за жодних умов.

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