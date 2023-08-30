Какие фрукты нельзя добавлять в желе

Многие из нас наслаждаются вкусом желе и желатиновых десертов, но время добавления определенных фруктов может привести к тому, что желе не сможет нормально застыть.

Важными советами по выбору фруктов для приготовления вкусных желе делится издание ScienceNotes.

Фрукты, которые ставят под угрозу схватывания желатина

Один из ключевых ингредиентов в желе – это желатин, содержащий коллаген. После контакта с горячей водой коллаген образует сетку, которая задерживает жидкость в полутвердом состоянии. Но некоторые фрукты содержат ферменты, так называемые протеазы, расщепляющие коллаген, сделав нити слишком короткими для формирования сетки.

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Фрукты, содержащие такие ферменты, включают ананас, киви, папайю, инжир, лапу, манго, гуаву и корень имбиря. Эти фрукты могут испортить желе, не позволяя ему должным образом застыть.

Как использовать проблемные фрукты

К счастью, существует способ использования таких фруктов в желе. Вы можете предварительно обработать их, чтобы уничтожить ферменты. Длительное нагревание, как при варке или консервировании, помогает разлагать ферменты и обеспечивает нормальное застывание желатина. Но замороженные ананасы и другие фрукты все же могут навредить желе, поскольку заморозка не уничтожает ферменты.

Свежие фрукты, которые можно использовать

Стоит отметить, что большинство свежих фруктов подходят для добавления в желе без каких-либо проблем. Яблоки, персики, сливы, апельсины, клубника, малина и черника – это лишь некоторые из вариантов. Даже бананы, содержащие незначительное количество актинидина (фермент), не будут мешать желе весомо.

Можно ли заморозить желе

Кроме фруктовых ферментов, замораживание тоже может навредить желе. Замороженные кристаллы льда разрушают коллагеновую сетку, что может привести к неправильной текстуре желе. Поэтому лучше избегать заморозки желе или желатиновых десертов.

Готовя вкусное желе, помните о влиянии некоторых фруктов и ферментов на его структуру. Выбирайте правильные фрукты или обрабатывайте проблемные фрукты перед использованием. Таким образом, вы сможете насладиться вкусными и восхитительными желатиновыми десертами без неприятных сюрпризов.

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