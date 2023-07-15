Які кімнатні рослини не можна тримати на кухні, щоб не загинули

Вибір правильного місця для розташування кімнатних рослин є важливою складовою їх успішного вирощування. Однак, кухня не є найкращим місцем для багатьох рослин. Давайте розглянемо, які рослини краще не тримати на кухні та чому.

Фаленопсиси (орхідеї)

Ці прекрасні квіти не відчувають себе добре в приміщенні, де зберігаються фрукти. Це пов'язано з тим, що фрукти, такі як яблука або банани, виділяють у повітря газ етилен. Фаленопсиси дуже чутливі до цього газу і можуть реагувати на нього швидким опаданням квітів або пошкодженням бутонів.

Плотоядні рослини

Рослини-хижаки, такі як венерина мухоловка або сарраценія, можуть здатися привабливим вибором для кухні, оскільки вони привертають мух. Проте вони можуть привернути більше шкідливих комах, оскільки виділяють феромони, що приваблюють здобич. Це може призвести до більшої кількості мух, ніж на відкритий смітник.

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Папороті

Розкішні зелені папороті можуть бути прекрасною прикрасою будь-якого приміщення. Проте для їх здоров‘я потрібно багато світла та регулярний полив. На кухні часто недостатньо освітлення, що може призвести до опадання листя папороті і створення безладу.

Монстера

Монстера може процвітати на кухні, оскільки вона не вимоглива до умов. Однак її швидкий темп росту і великі розміри можуть стати проблемою. Ця рослина займає багато місця, і якщо на кухні достатньо сонячного світла, монстера може швидко заповнити всю доступну площу.

Хрестовик Роулі

Ці красиві сукуленти з унікальним листям, що нагадують перлинки, потребують багато розсіяного світла для повного росту. Однак на кухнях часто недостанє освітлення кухні для них.

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Ліроподібний фікус

Ця рослина з красивим віялоподібним листям також потребує багато світла для фотосинтезу. У темній кухні світла може бути недостатньо, що призводить до жовтіння і опадання листя. Крім того, рослина потребує вертикального простору, оскільки росте високо, що може бути складно на кухні з обмеженим простором через шафки та полички.

Квітучі рослини

Навіть якщо умови на кухні відповідають потребам квітучих рослин, вони можуть бути джерелом пилку. Цей пилок може потрапляти на посуд і продукти, що може спричинити забруднення або викликати алергічну реакцію у чутливих людей.

Нагадаємо, ми вже писали які кімнатні рослини не можна тримати вдома.

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