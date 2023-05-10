Які обереги можна покласти в ліжко або під подушку, щоб захиститись від "лихого ока" та кошмарів

У минулому наші предки приділяли особливу увагу речам, які вони вважали магічними оберегами, здатними відганяти негаразди та захищати від небезпек. Деякі з цих оберегів використовуються й досі з метою зберегти добробут і здоров'я.

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Наприклад, цибулину або ніж тримають під ліжком новонародженої дитини, щоб відганяти погані сни. Також вважається, що якщо покласти цибулю під подушку під час сну, то ви побачите уві сні, ким буде ваш майбутній супутник життя. Також, щоб захистити себе від пристріту, наші предки клали ніж під матрац. Вони вважали, що гострий клинок розрізає енергетичні зв'язки зла, які можуть бути спровоковані відьмами та магами;

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Сіль вважається потужним оберегом, який, вірять, здатний відлякувати нечисть. Наші предки звичайно ставили під ліжко маленьку мисочку з сіллю. Щоб привернути благополуччя і багатство, вони також поміщали сіль у полотняний мішечок і замінювали його щомісяця під час молодого місяця;

Часник вважався сильним оберегом від хвороб і негативної енергії. Щоб захистити свій дім від зла, наші предки клали головку часнику під ліжко. Якщо хтось мав проблеми з безсонням, вони рекомендували покласти головку часнику під подушку;

Мак. Використання освяченого маку було поширено для захисту від негативу та захворювань. Рекомендувалося тримати його на порозі або під ліжком, щоб убезпечити своє житло від негативних впливів та свою родину від хвороб;

Свята вода. З давніх-давен свята вода використовувалася як захист від хвороб і негативу. Рекомендувалося пити її натщесерце вранці і залишати на ніч під ліжком в області голови.

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