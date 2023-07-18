Які ритуали робити вранці, щоб день був успішним: 5 важливих прикмет

Зранку можна здійснити ритуали, які допоможуть привернути удачу у ваше життя. Деякі з них варто виконати перед виходом з дому, інші – вранці, після пробудження. Бо від того, як ви розпочнете свій ранок, залежить настрій і успішність усього дня. Тому важливо встановити позитивний настрій і випромінювати радість.

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Експерти розповіли про кілька кроків, які варто зробити вранці, щоб ваш день пройшов легко і успішно. Головне – встановити собі правильну психологічну установку.

Після пробудження, якщо ви хочете, щоб день приносив багато радісних подій та емоцій, вставайте з ліжка одразу на обидві ноги. Перший крок робіть лівою ногою. Це може здатися незначною звичкою, але вона може внести зміни в ваше життя; За народними повір'ями, до підйому з ліжка не можна співати, і не наспівуйте мелодії перед сніданком, навіть якщо у вас гарний настрій. Кажуть, що ранковий спів може призвести до сліз; Не їжте рибу на сніданок. За народними повір'ями, такий ранковий прийом їжі може призвести до неприємностей. Тож залиште рибу на обід чи вечерю; Уранці не рекомендується позичати гроші комусь. Якщо ви це зробите, є великий ризик, що гроші не будуть повернуті, а ваші стосунки з цією людиною погіршаться; Щоб протягом дня вас супроводжував успіх, починайте взуватися з правої ноги перед виходом з дому. Це, за повір'ями, забезпечить вам безпечний шлях і відсторонить неприємності.

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