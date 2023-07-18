Какие ритуалы делать утром, чтобы день был успешным: 5 важных примет

Утром можно совершить ритуалы, которые помогут привлечь удачу в вашу жизнь. Некоторые из них следует выполнить перед выходом из дома, другие – утром, после пробуждения. Ибо от того, как вы начнете свое утро, зависит настроение и успеваемость всего дня. Поэтому важно установить позитивный настрой и излучать радость.

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Эксперты рассказали о нескольких шагах, которые следует предпринять утром, чтобы ваш день прошел легко и успешно. Главное – установить себе правильную психологическую установку.

После пробуждения, если вы хотите, чтобы день приносил много радостных событий и эмоций, вставайте с постели прямо на обе ноги. Первый шаг делайте левой ногой. Это может показаться незначительной привычкой, но она может внести изменения в вашу жизнь; По народным поверьям, до подъема с кровати нельзя петь, и не пойте мелодии перед завтраком, даже если у вас хорошее настроение. Говорят, что утреннее пение может привести к слезам; Не ешьте рыбу на завтрак. По народным поверьям, такой утренний прием пищи может привести к неприятностям. Так что оставьте рыбу на обед или ужин; Утром не рекомендуется занимать деньги кому-то. Если вы это сделаете, велик риск, что деньги не будут возвращены, а ваши отношения с этим человеком ухудшатся; Чтобы в течение дня вас сопутствовал успех, начинайте обуваться с правой ноги перед выходом из дома. Это, по поверьям, обеспечит вам безопасный путь и отвратит неприятности.

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