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Суспільство

Які чоботи будуть в моді восени-2023: 7 трендових моделей

Ціхоцька Марія

Які чоботи будуть в моді восени-2023: 7 трендових моделей

Всесвітні подіуми пропонують модницям сезонну класику — чоботи на шнурівці, улюблені ще з попередніх років — челсі, виконані у головному кольорі року — червоному та багато інших.

 

Про це пише Радіотрек.

 

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Гострий носок

Які чоботи будуть в моді восени-2023: 7 трендових моделей

Довжина до коліна чи за коліно

Які чоботи будуть в моді восени-2023: 7 трендових моделей

Червоний колір

Які чоботи будуть в моді восени-2023: 7 трендових моделей

Зі шнурівкою

Які чоботи будуть в моді восени-2023: 7 трендових моделей

Челсі

Які чоботи будуть в моді восени-2023: 7 трендових моделей

Ковбойський стиль

Які чоботи будуть в моді восени-2023: 7 трендових моделей

Жокейський стиль

Які чоботи будуть в моді восени-2023: 7 трендових моделей

Нагадаємо, ми вже писали, які пальта будуть в моді восени-2023.

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Суспільство