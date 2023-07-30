Які квіти залучать гроші та позбавлять від негативу: названо 3 кімнатні рослини

У світі езотерики рослини сприймаються не лише як прикраса для інтер'єру, але й як джерело позитивної енергії, здатне впливати на настрій та добробут жителів квартир і будинків.

Деякі з квітів володіють особливою силою, яка, за віруваннями, допомагає забути про негативні аспекти життя та привабити гроші. Про це пише Телеграф.

Читайте також: Топ-6 кімнатних рослин для офісу: як правильно обрати та доглядати

Кактус є символом стійкості, сили та витривалості. Вважається, що він здатний захистити власників від злого ока і негативної енергії. Також, кактус сприяє притяганню успіху і фінансового благополуччя. Для досягнення цієї мети, радять розмістити квітку на південному вікні або біля комп'ютера. Активно квітучий кактус, звичайно ж, збільшить ваш шанс на успіх.

Відео дня

Орхідея є символом краси, любові та розкоші. Прикмети вважають, що ця рослина здатна покращити самопочуття, додати впевненості і привабливості власнику. Орхідея також вважається привабливим символом привертання грошей та матеріального достатку. Розмістіть цю квітку на східному або західному вікні або поруч з дзеркалом, і, за віруваннями, ви станете на шляху до багатства. Розкішно цвітуща орхідея, звісно ж, привнесе ще більше розкоші в ваш будинок.

Фуксія асоціюється з радістю, щастям та гармонією. Вірять, що ця рослина може допомогти знизити рівень стресу, суму і депресії. Крім того, фуксія вважається символом притягання грошей та достатку. Щоб забезпечити собі таку підтримку, розмістіть квітку на північному або південному вікні, або ж у вхідній зоні вашої квартири. Фуксія з рожевими або червоними квітами, безсумнівно, примножить ваше благополуччя.

Вірите в езотеричну силу цих рослин чи ні, вони безперечно прикрашають інтер'єр і створюють приємну атмосферу в будинку. Крім того, ніщо не заважає дарувати їх у якості приємного подарунка своїм рідним чи друзям. Ведучи діалог з природою, ми знаходимо гармонію в самих собі та впливаємо на своє життя позитивною енергією.

Нагадаємо, ми вже писали про 6 рослин, які не потребують особливого догляду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!