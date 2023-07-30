Какие цветы привлекут деньги и избавят от негатива: названы 3 комнатные растения

В мире эзотерики растения воспринимаются не только как украшение для интерьера, но и как источник положительной энергии, способный влиять на настроение и благополучие жителей квартир и домов.

Некоторые из цветов обладают особой силой, которая, по верованиям, помогает забыть об отрицательных аспектах жизни и привлечь деньги. Об этом пишет Телеграф.

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Кактус является символом стойкости, силы и выносливости. Считается, что он способен оградить владельцев от злого глаза и отрицательной энергии. Также кактус способствует привлечению успеха и финансового благополучия. Для достижения этой цели советуют разместить цветок на южном окне или возле компьютера. Активно цветущий кактус, конечно, увеличит ваш шанс на успех.

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Орхидея является символом красоты, любви и роскоши. Приметы считают, что это растение способно улучшить самочувствие, придать уверенности и привлекательности владельцу. Орхидея также считается привлекательным символом привлечения денег и материального достатка. Разместите этот цветок на восточном или западном окне или рядом с зеркалом, и, по верованиям, вы станете на пути к богатству. Роскошно цветущая орхидея, конечно, привнесет еще больше роскоши в ваш дом.

Фуксия ассоциируется с радостью, счастьем и гармонией. Верят, что это растение может помочь снизить уровень стресса, печали и депрессии. Кроме того, фуксия считается символом привлечения денег и довольства. Чтобы обеспечить себе такую поддержку, разместите цветок на северном или южном окне или во входной зоне вашей квартиры. Фуксия с розовыми или красными цветами, несомненно, умножит ваше благополучие.

Верите в эзотерическую силу этих растений или нет, они определенно украшают интерьер и создают приятную атмосферу в доме. Кроме того, ничто не мешает дарить их в качестве приятного подарка своим родным или друзьям. Ведя диалог с природой, мы обретаем гармонию в самих себе и влияем на свою жизнь положительной энергией.

Напомним, мы уже писали о 6 растениях, которые не нуждаются в особом уходе.

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