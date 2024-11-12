Які виплати отримує військовий після зарахування у розпорядження командира

Командир військової частини має право ухвалювати рішення про зарахування військовослужбовців у розпорядження, якщо вони зазнали поранень, травм або захворіли. Незважаючи на це, такі військові продовжують отримувати грошове забезпечення. Про це інформує портал "Турбота", створений Міністерством оборони для військових.

Зарахування в розпорядження, відоме також як "виведення поза штат", означає, що військовослужбовець закріплюється за частиною для вирішення питань щодо подальшої служби. Це стосується тих, хто через обставини не може виконувати службові обов’язки, але не підлягає звільненню. Про це повідомляє портал для військових від Міноборони "Турбота".

Положення регулюється пунктом 116 Указу Президента України №1153/2008 від 10 грудня 2008 року. Рішення щодо виведення військового в розпорядження приймається, якщо:

військово-лікарська комісія визнає його непридатним чи обмежено придатним до служби. У такому разі перебування в розпорядженні можливе до звільнення чи переведення на посаду, що відповідає стану здоров’я;

військовий перебуває на тривалому лікуванні через поранення чи хворобу, отриману в особливий період.

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Військовослужбовці, які зараховані в розпорядження командира, мають право на такі виплати:

протягом перших двох місяців — повне грошове забезпечення за останньою займаною посадою;

після двох місяців — оклад за званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 грн (згідно із Законом України №3161-IX від 28 червня 2023 року).

Якщо військовий перебуває на лікуванні через поранення, отримане під час захисту країни, то навіть у разі стаціонарного лікування чи відпустки понад два місяці він продовжує отримувати додаткову винагороду 100 тис. грн та щомісячне забезпечення, яке виплачувалося за останньою посадою перед зарахуванням у розпорядження.

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