Какие выплаты получает военный после зачисления в распоряжение командира

Командир воинской части вправе принимать решение о зачислении военнослужащих в распоряжение, если они получили ранения, травмы или заболели. Несмотря на это такие военные продолжают получать денежное обеспечение. Об этом сообщает портал "Забота", созданный Министерством обороны для военных.

Зачисление в распоряжение, известное также как "выведение вне штата", означает, что военнослужащий закрепляется за частью для решения вопросов по дальнейшей службе. Это касается тех, кто в силу обстоятельств не может исполнять служебные обязанности, но не подлежит увольнению. Об этом сообщает портал для военных от Минобороны "Забота".

Положение регулируется пунктом 116 Указа Президента №1153/2008 от 10 декабря 2008 года. Решение о выводе военного в распоряжение принимается, если:

военно-врачебная комиссия признает его непригодным или ограниченно пригодным к службе. В таком случае пребывание в распоряжении возможно до увольнения или перевода на должность, соответствующую состоянию здоровья;

военный находится на длительном лечении из-за ранения или болезни, полученной в особый период.

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Военнослужащие, зачисленные в распоряжение командира, имеют право на следующие выплаты:

в течение первых двух месяцев - полное денежное довольствие по последней занимаемой должности;

после двух месяцев — оклад по званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 грн (согласно Закону Украины №3161-IX от 28 июня 2023 года).

Если военный находится на лечении из-за ранения, полученного во время защиты страны, то даже в случае стационарного лечения или отпуска более двух месяцев он продолжает получать дополнительное вознаграждение 100 тыс. грн и ежемесячное довольствие, которое выплачивалось по последней должности перед зачислением в распоряжение.

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