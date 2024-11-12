Які виплати отримує військовий під час звільнення за станом здоров‘я

Міністерство юстиції України нагадало про виплати, на які має право військовослужбовець при звільненні за станом здоров'я.

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами. Їм також надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації. Про це пише sud.ua.

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При звільненні з військової служби за станом здоров'я військовослужбовець має право на такі виплати:

Одноразова грошова допомога - 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби (не залежить від вислуги років і не враховує винагороди). Компенсація за невикористані дні відпустки за час служби. Одноразова допомога на оздоровлення, якщо протягом року військовослужбовець не отримав цю допомогу. Компенсація за невикористане речове майно (крім строковиків, курсантів і студентів військових навчальних закладів). Допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного грошового забезпечення, якщо така виплата не була отримана раніше в рік звільнення.

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