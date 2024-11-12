Какие выплаты получает военный во время увольнения по состоянию здоровья

Министерство юстиции Украины напомнило о выплатах, на которые имеет право военнослужащий при увольнении по состоянию здоровья.

Согласно статье 12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащие пользуются всеми правами и свободами человека и гражданина, гарантиями этих прав и свобод, закрепленными в Конституции Украины и законах Украины, с учетом особенностей, установленных этим и иными законами. Им также предоставляются определенные законом льготы, гарантии и компенсации. Об этом пишет sud.ua.

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При увольнении с военной службы по состоянию здоровья военнослужащий имеет право на следующие выплаты:

Единовременная денежная помощь - 50% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы (не зависит от выслуги лет и не учитывает вознаграждения). Компенсация за неиспользованные дни отпуска за время службы. Единовременное пособие на оздоровление, если в течение года военнослужащий не получил эту помощь. Компенсация за неиспользованное вещное имущество (кроме срочников, курсантов и студентов военных учебных заведений). Помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере месячного денежного довольствия, если такая выплата не была получена ранее в год увольнения.

Напомним, мы уже писали, что грозит украинцам за неуплату штрафа за необновление данных.

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