Яким буде тариф на світло з 1 вересня: названо вартість за кіловат-годину

З 1 вересня українці продовжать сплачувати за електроенергію за старим тарифом – 4,32 грн за кіловат-годину. При цьому вартість залишається незмінною і збережеться на цьому рівні на довготривалий період.

Як зазначила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в коментарі для OBOZ.UA, чинний тариф на електроенергію для українців не змінюватиметься до кінця квітня 2025 року. Збільшення тарифу наразі не планується.

"Встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів. На рівні 4,32 грн/кВт*год. до 30 квітня 2025 року", – сказала вона.

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Цю інформацію підтвердив також міністр енергетики Герман Галущенко, підкресливши, що тариф зафіксовано урядовою постановою.

"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів, згідно з Постановою № 632, затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення ОЗП 2024/25 рр. тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядати не будуть", – зазначено у відповіді міністра на запит народного депутата Олексія Кучеренка.

Тариф на електроенергію залишатиметься незмінним до 1 травня 2025 року. Джерело: Facebook/Alexey Kucherenko

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