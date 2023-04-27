Яку тварину краще обрати для дому: кота чи кішку

При виборі кота для дому одним з головних питань є те, чи обрати самця, чи самицю. Щодо котів, то їхнє поводження мало відрізняється в залежності від статі. Однак, кішки можуть голосно кричати під час статевого бажання, а коти можуть почати мітити все навколо. Існують також інші відмінності.

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Якщо ви збираєтеся тримати кота у приватному будинку і плануєте, що він буде гуляти на вулиці, де зустрічатиме інших котів, то ви повинні знати, що можливий конфлікт. Попри те, що кішки можуть постояти за себе, краще обрати самця, який краще впорається зі відстоюванням своїх інтересів. Якщо ви не плануєте каструвати кота, то варто підготуватись до того, що він буде мітити багато місць. Крім того, кіт може піти з дому на кілька днів у пошуках пригод, що може бути стресовим.

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Натомість кішка точно почуватиметься комфортно у міській квартирі. Самиці зазвичай спокійніші і частіше залишаються лежати на дивані поруч зі своїм господарем. Звісно, є винятки.

Коли ви розглядаєте можливість взяти до свого дому кота чи кішку, вам потрібно врахувати декілька ключових факторів. На перше місце варто поставити розміри тварини, оскільки самці котів зазвичай крупніші за кішок, особливо якщо йдеться про гігантські породи. Тож якщо ви маєте обмежений простір в будинку, краще обрати кішку.

Наступним важливим аспектом є характер тварини. Попри загальний стереотип, самці котів часто бувають дружелюбнішими за кішок, тому якщо ви зазвичай маєте гостей в будинку, краще взяти саме кота. Однак, якщо ви віддаєте перевагу самоті, краще обрати кішку, яка зазвичай не потребує так багато уваги та контакту з іншими людьми.

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Також, варто врахувати, що коти-самці зазвичай легше ладнають зі своїми господарями та людьми загалом, в той час як кішки частіше вибирають одну людину, з якою взаємодіють найбільше. Однак, це не є строгим правилом, тому незалежно від статі тварини, кожен член сім'ї має брати на себе відповідальність за годування та догляд за улюбленцем.

Кішки та коти мають різні характеристики, що можуть вплинути на їх ставлення до дітей та інших тварин. Кішки зазвичай більш терплячі до дітей, навіть якщо не люблять зайвого контакту. Їм зазвичай достатньо просто сховатись від дитини та попередити її криком, щоб уникнути будь-яких проблем. Коти, з іншого боку, можуть проявляти більшу агресію, якщо їх щось не задовольняє.

Агресія може бути проблемою для домашніх тварин, але дослідження показують, що схильність до неї не залежить від статі тварини. Нестерилізовані кішки можуть частіше проявляти агресію, коли перебувають у тічці чи захищають своїх кошенят. Проблему можна вирішити шляхом стерилізації тварини, а також уникати негативних досвідів у минулому, які можуть зробити тварину більш агресивною.

Кішки зазвичай легше уживаються між собою, але нестерилізований кіт може проявляти агресію стосовно новачка. Зробити кота менш агресивним може допомогти відлучення від матері та фізичні покарання. Зате стерилізація тварини може допомогти усунути більшість відмінностей у поведінці котів та кішок, які зумовлені статтю улюбленця. Вона також знижує схильність до агресії та допомагає тварині жити довше і бути здоровішою.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чи розуміють коти мову людей.

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