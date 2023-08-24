Який алкоголь не можна вживати на дієті: поради дієтологів

Сидите на дієті? Думайте не тільки про вашу їжу, а й про те, які алкогольні напої ви вживаєте, адже надмірні кілограми можуть ховатися в алкоголі.

Споживання алкоголю - це не тільки задоволення, а й шкідливий вплив на організм і уповільнення процесу схуднення. Експерт з харчування Ірина Астафічева розповіла, що алкогольні напої додають калорій до нашого щоденного раціону, оскільки вони містять етанол, який має 7 калорій на грам.

Деякі дієти дозволяють споживати алкоголь, але слід пам'ятати, що вміст калорій в алкоголі може відрізнятися в залежності від типу напою, його вмісту алкоголю та цукру.

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Кількість калорій у деяких алкогольних напоях:

25 мл міцного алкоголю, 40% - 61 ккал

125 мл шампанського, 12% - 89 ккал

330 мл пива, 5% - 142 ккал

175 мл вина, 13% - 159 ккал

50 мл Baileys, 17% - 164 ккал

Коктейль "Піна колада" - від 230 до 500 ккал на порцію

Коктейль "Космополітен" - 250 ккал на порцію.

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Зазначені дані показують, що ризик набрати вагу від алкогольних напоїв залежить від їхньої калорійності та складу. Тому краще обирати нерозбавлений чистий алкоголь, а не коктейлі.

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