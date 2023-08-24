Какой алкоголь нельзя употреблять на диете: советы диетологов

Сидите на диете? Думайте не только о вашей пище, но и о том, какие алкогольные напитки вы употребляете, ведь чрезмерные килограммы могут прятаться в алкоголе.

Потребление алкоголя – это не только удовольствие, но и вредное влияние на организм и замедление процесса похудения. Эксперт по питанию Ирина Астафичева рассказала, что алкогольные напитки добавляют калорий в наш ежедневный рацион, поскольку они содержат этанол, который имеет 7 калорий на грамм.

Некоторые диеты позволяют употреблять в пищу алкоголь, но следует помнить, что содержание калорий в алкоголе может отличаться в зависимости от типа напитка, его содержания алкоголя и сахара.

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Количество калорий в некоторых алкогольных напитках:

25 мл крепкого алкоголя, 40% - 61 ккал

125 мл шампанского, 12% – 89 ккал

330 мл пива, 5% – 142 ккал

175 мл вина, 13% – 159 ккал

50 мл Baileys, 17% – 164 ккал

Коктейль "Пена колада" – от 230 до 500 ккал на порцию

Коктейль "Космополитен" – 250 ккал на порцию.

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Данные показывают, что риск набрать вес от алкогольных напитков зависит от их калорийности и состава. Поэтому лучше выбирать неразбавленный чистый алкоголь, а не коктейли.

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