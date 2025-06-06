Якою буде пенсія українців при офіційній зарплаті у 22 000 грн

В Україні пенсійні виплати формуються на основі заробітку, який особа отримувала до моменту виходу на пенсію. Крім того, ключову роль відіграють трудовий стаж і вік, у якому людина вирішує завершити трудову діяльність.

Щоб визначити розмір майбутньої пенсії при заробітній платі 22 000 гривень, слід враховувати страховий стаж, який накопичила людина. До прикладу, можна обчислити розмір виплат, якщо стаж становить 30 років, пише "24 Канал".

У 2025 році в Україні змінилися вимоги до страхового стажу, які визначають вік виходу на пенсію:

Щоб отримати пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу – як для жінок, так і для чоловіків.

При наявності страхового стажу від 22 до 31 року вихід на пенсію можливий у 63 роки.

Якщо стаж становить від 15 до 21 року, пенсійний вік зміщується до 65 років.

Отже, у 2025 році особа зі 30-річним стажем зможе оформити пенсію лише у 63 або 65 років, тоді як вихід на пенсію у 60 їй недоступний.

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Яку пенсію платитимуть при зарплаті 22 000 грн

У разі, якщо особа мала заробітну плату 22 000 гривень, відпрацювала 30 років і виходить на пенсію у 63 роки, розмір її пенсії становитиме близько 8 532 гривень.

Маючи стаж 30 років, можна відкласти вихід на пенсію до 65 років, що дозволить отримувати вищу виплату. У такому випадку пенсія при зарплаті 22 000 гривень сягатиме орієнтовно 9 400 гривень.

Отже, за однакового рівня заробітної плати, чим більший страховий стаж має особа, тим вищим буде розмір її пенсійних виплат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як страховий стаж впливає на розмір пенсії.

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